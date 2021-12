Regional 23/12/2021 12:28 Vitória Gomes/Midianews Veículo capota na MT-170 entre Juruena a Cotriguaçu, criança de 4 anos morre Uma criança de 4 anos morreu nesta quarta-feira (22) após sua mãe capotar o carro da família na MT-170, rodovia que liga Juruena a Cotriguaçu (a 618 e 957 km de Cuiabá, respectivamente). De acordo com informações da Polícia Civil, a motorista, que conduzia um Renault Oroch, perdeu o controle do carro e saiu da pista. O veículo capotou diversas vezes e só parou ao colidir com uma árvore às margens da rodovia. Devido à gravidade do acidente, o carro ficou destruído e com o teto completamente amassado. A motorista saiu consciente do veículo e pediu socorro na rua. Testemunhas acionaram os socorristas. Chegando ao local, a equipe de saúde constatou a morte da menor. Uma equipe da Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações. A mãe precisou ser socorrida e foi encaminhada para o Hospital Municipal de Juruena. O caso foi registrado como homicídio culposo, sem intenção de matar, na direção de veículo e danos materiais.

Voltar + Regional