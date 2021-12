A Polícia Rodoviária Federal – PRF – fez a prisão de um homem de 54 anos, acusado de tentar cometer crime de abuso sexual contra duas jovens, entre elas, a filha de apenas 15 anos. A ocorrência aconteceu nas proximidades do km 575 da BR 364, no município de Diamantino (MT).

As vítimas estavam dormindo quando foram surpreendidas, em seu quarto, pelo suspeito do crime. O homem teria usado um capuz para não ser reconhecido e pulou a janela do quarto das vítimas. Ele estava armado com uma faca e com o simulacro de uma arma de fogo, e agrediu as moças com golpes na cabeça.

Inicialmente ordenou que a adolescente, sua filha, amarrasse com uma fita adesiva as mãos da outra moça e começou a molestá-la, e em seguida prosseguiu com os mesmos gestos com a adolescente, que além de acariciar, dizia que iria matá-las. E um determinado momento, a menina de 15 anos reconheceu o agressor como sendo o “seu pai” e começou a enfrentá-lo. A partir daí, ambas entraram em confronto com ele e após uma luta intensa, conseguiram imobilizar o autor.

Os policiais (PRF) chegaram ao local e prenderam o indivíduo que ainda estava sob o domínio das moças com a ajuda de mais alguns parentes. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para a realização dos demais procedimentos legais.

Contra ele já havia uma medida protetiva que o proibia de aproximar-se de sua filha.