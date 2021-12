Regional 24/12/2021 06:01 Só Notícias/Cleber Romero e Lucas Torres de Sorriso Quatro são socorridos em estado grave após colisão entre carro e caminhonete na BR-163 em Sorriso O acidente envolvendo uma Ford Fiesta azul e uma Toyota Hilux branca ocorreu na tarde de ontem, quinta-feira (23), no quilômetro 796 da BR-163. De acordo com informações da concessionária que administra a rodovia, duas pessoas foram socorridas em estado grave ao Hospital Regional de Sorriso e duas à unidade, em Sinop. Ainda conforme a assessoria da empresa, foi necessária a interdição total da pista e após o atendimento as vítimas, o tráfego já voltou a fluir no sistema “pare e siga”. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o acidente.

