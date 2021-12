O trecho que recebeu a iluminação é de um quilômetro e meio e teve um investimento de R$ 450 mil reais.

Na noite desta quinta-feira (23), o Prefeito Municipal Hemerson Máximo, juntamente com autoridades inaugurou a iluminação urbana do trecho de um quilômetro e meio da MT-320, que é uma importante via que liga muitos municípios a BR-163. O projeto de iluminação teve o investimento de R$ 450 mil reais. Além de deixar a entrada da cidade mais bonita, a iluminação da rodovia vai melhorar a visibilidade para quem trafega pelo local, evitando acidentes no período da noite. O prefeito Maninho, falou sobre a importância da inauguração deste projeto, da qualidade e da economia da obra.

“Um momento histórico para Colíder, fazendo a inauguração da iluminação da MT-320 na entrada da cidade. A entrada aqui era escura, um verdadeiro breu como muitos dizem. Hoje passamos a ter uma nova etapa, um novo patamar da nossa cidade com a entrada iluminada, moderna. Quero agradecer a todo o nosso time de secretariado, aos nossos servidores da infraestrutura, que dentro de 20 dias conseguiram fazer essa belíssima obra, tão importante para o nosso município de Colíder, e para toda a região. Agora as pessoas vão chegar em nossa cidade e vão saber que estão chegando em Colíder, vão ter mais segurança para trafegar aqui com seu carro, com sua moto, os ciclistas e pedestres que fazem suas caminhadas aqui na entrada da cidade. É a primeira etapa que estamos inaugurando e entregando esse presente de natal para os nossos moradores de Colíder. Preciso ressaltar a qualidade e a economicidade da obra dentro de 20 dias o Edmar, o Wilson, o Serginho a equipe da infraestrutura, nossos servidores fizeram esta obra. Uma obra em que investimos cerca de R$ 450 mil reais. Se fosse terceirizar fazer com outra empresa demoraria mais uns 60 ou 90 dias e custaria mais de R$ 1 milhão e meio. Então trabalhamos com economicidade e fazendo uma entrega de qualidade para a população. E no ano que vem vamos entregar a segunda etapa que é dali do posto coronel até o sindicato rural. De fato fazendo este pacote de investimento para a nossa cidade, graças a cada um de vocês que paga seus impostos em dia, que paga seu IPTU e contribui para que Colíder seja uma cidade cada vez melhor”, destacou o Máximo.

O secretário de infraestrutura Robério Cavalcante, também falou sobre a importância da entrega desta obra. “Um momento de muita glória, de muita festa para Colíder. A gente vê este trevo iluminado corretamente. Dando uma boa trafegabilidade para quem vem nos visitar isso é muito importante para o nosso município e para o desenvolvimento da cidade”, ressaltou o secretário.

O chefe do Executivo aproveitou o momento para fazer agradecimentos. “E também um momento de gratidão, quero agradecer a Deus pela oportunidade de ser prefeito, de fazer o que gosta, fazer o que ama. E estar me dando saúde, fé e perseverança para estar indo em busca de recursos. Tem alguns parceiros que eu quero agradecer demais o Governador do Estado Mauro Mendes esse grande líder do nosso estado que tem ajudado a fazer as coisas acontecerem na nossa cidade. Quero agradecer também ao senador Carlos Fávaro, esse paizão que está ajudando muito Colíder. O Deputado Federal Neri Geller que está nos ajudando a fazer as entregas para o nosso povo. O nosso Deputado federal Juarez Costa, outro paizão que está ajudando muito Colíder, e ao Deputado Estadual Nininho que tem feito de tudo para nos ajudar a fazer as entregas aqui em nosso município”, finalizou Hemerson.