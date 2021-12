Regional 24/12/2021 14:25 Folha Max TJ mantém proibição para empresa explorar trecho de ônibus em MT O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou, no dia 14 deste mês, pedido de liminar para a empresa Verde Transportes LTDA operar o trecho Guarantã do Norte a Cuiabá. A decisão é da Turma da Câmaras Criminais Reunidas. A empresa alegava que foi surpreendida com uma notificação da diretoria colegiada da AGER (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso) determinando a suspensão da venda de bilhetes, uma vez que, o trecho pertence a empresa Novo Horizonte conforme a concorrência pública nº 01/2012 Um dos argumentos da empresa Verde Transportes é que atua como prestadora do serviço público intermunicipal há mais de 40 anos e que a Novo Horizonte não tem cumprido as regras do contrato firmado com o governo do Estado. Porém, a desembargadora Maria Erotides Kneip ressaltou em seu voto que tal argumento não merecia prosperar, pois não detém fundamentação jurídica. "Em que pese a Impetrante explorar aludido trecho há mais de 40 (quarenta) anos, importante frisar que se trata de uma prestação de serviço de forma precária (...) Ademais, as inconsistências apontadas quanto à empresa vencedora do certame (Viação Novo Horizonte) não implicam na garantia de continuidade da autorização precária para a prestação do serviço público na Linha Guarantã do Norte x Cuiabá. Diante disso, não havia como conceder uma liminar diante da comprovação de precariedade de serviço. "Dessa forma não há direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental, principalmente porque o serviço que a Impetrante desempenhava era a título precário", concluiu. O voto foi acompanhado pelo desembargadores Márcio Vidal, Mário Roberto Kono de Oliveira, Luiz Carlos da Costa e Helena Maria Bezerra Ramos

