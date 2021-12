Regional 26/12/2021 07:06 Olhar Direto Sargento leva 25 pontos na cabeça após ser atingido por garrafas de vidro durante 'revolta' de populares; Foto: Reprodução Dois homens foram presos neste Natal (25) no bairro Vila Irantinopolis, em Poxoréu (259 km de Cuiabá). Um deles dirigiu embriagado e o outro arremessou uma garrafa de vidro contra um policial. Antes disso, ambos haviam feito um bloqueio em uma rua. Imagens registradas no local mostram que pessoas que assistiram a cena também participaram da ação arremessando garrafas contra vários militares. Um agente foi atendido e recebeu 25 pontos na testa para conter um sangramento na testa.



De acordo com a Polícia Militar, o episódio foi registrado às 5h30 da madrugada. Na ocasião, foi denunciado que carros estavam bloqueando a via. No local, os agentes encontraram dois veículos fazendo o bloqueio. Os policiais solicitaram que os condutores interrompessem a ação, porém, a ordem não foi acatada.



Um dos homens, identificado como J.J.P., estava embriagado e, por isso, foi preso e conduzido até a viatura. Nesse momento, pessoas que estavam no local passaram a arremessar garrafas de vidro na cabeça dos militares. Uma delas atingiu o sargento Lorivaldo Amorim da Silva, que teve um corte profundo na cabeça.



Um terceiro suspeito, se aproveitando da situação, entrou em um dos veículos apreendidos e saiu em alta velocidade. Os policiais efetuaram disparos de baixa letalidade para interromper a fuga e a confusão generalizada.



Depois disso, um homem, identificado apenas como C. R. S., arremessou a garrafa contra o sargento, enquanto ele embarcava na viatura. Outro policial tentou realizar a prisão do homem ao assistir a cena. Ele, por sua vez, reagiu, tentando acertar um soco no militar. O agente teve que efetuar um disparo contra o tornozelo do suspeito para que ele fosse imobilizado.



O homem foi encaminhado para uma unidade de saúde e depois foi preso. A esposa do detido também quase foi atingida pelas garrafas que estavam sendo arremessadas pelas pessoas na rua. Diante da situação, C.R.S. e J.J.P. foram presos, por, respectivamente, tentativa de agressão e desobediência e embriaguez ao volante. Vale destacar que o sargento foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Poxoréu.

Voltar + Regional