Regional 26/12/2021 07:41 Estadão Mato Grosso FOGO AMIGO: Soldado é baleado durante atendimento de ocorrência de violência doméstica em MT Foto: Reprodução Um soldado da Polícia Militar foi baleado na manhã deste sábado (25), em Várzea Grande, no momento que atendia uma ocorrência de violência doméstica. A PM foi acionada para atender uma situação de onde um homem estaria agredindo duas mulheres. No momento que os policiais foram atender a ocorrência, o agressor de mulheres pegou uma faca e partiu para cima do soldado. Durante a luta corporal, o sargento foi defender o colega e atirou várias vezes para afastar o agressor do soldado. Um dos tiros pegou na perna direita próximo ao joelho do militar. O agressor e uma mulher também levaram tiros de raspão, mas não correm risco de morte. O militar foi levado para o Pronto-Socorro de Várzea Grande (PSVG) e disse que passa bem. O suspeito foi preso.

