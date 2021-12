Regional 26/12/2021 10:25 MidiaNews CHACINA EM SINOP: Criminosos fazem churrasco por morte de 3 rivais e acabam presos Crime foi arquitetado para eliminar integrantes da facção rival; crime e a prisão ocorreram no dia do natal Foto: Reprodução Sete homens foram presos no sábado (25) durante a comemoração de uma chacina que matou três pessoas e deixou um ferido, em Sinop (a 300 km de Alta Floresta). Segundo a Polícia Militar, Agência Regional de Inteligência (ARI) recebeu informações de que o grupo estava se reunindo em um churrasco no Bairro Jardim das Oliveiras para celebrar as mortes. A equipe de inteligência ouviu os suspeitos afirmarem que realizaram os homicídios a mando do gerente da facção do Município, “Nego Drama”, pois os mortos seriam da facção rival. As vítimas teriam comentado durante um almoço que vinhem do Goiás e eram integrantes da facção rival, então foi arquitetado todo o plano para matar o grupo. Três deles foram assassinados a tiros em um conjunto de quitinetes, no bairro Jardim Umuarama.

