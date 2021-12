Em algumas unidades de saúde, houve aumento de 300% na procura por atendimento médico

O aumento no número de casos de gripe em Cuiabá levou a Secretaria Municipal de Saúde a emitir um alerta no começo da manhã deste domingo, 26 de dezembro, pedindo que a população adote cuidados mais rígidos para evitar a infecção pelo vírus Influenza. Em algumas unidades de saúde, houve aumento de 300% na procura por atendimento médico.

A capital reorganizou sua rede de saúde para lidar com o aumento na demanda devido ao surto atípico da doença, que já aflige ao menos 17 estados brasileiros. Dentre eles, quatro estão em ‘estado de epidemia’: Rio de Janeiro, Espirito Santo, Rondônia e Rio Grande do Norte.

A orientação da Secretaria de Saúde é para que os cuiabanos procurem imediatamente o serviço de saúde se sentirem quaisquer desses sintomas:

- Dificuldade para respirar;

- Lábios com coloração azulada ou arroxeada;

- Dor ou pressão abdominal ou no peito;

- Tontura, vertigem ou confusão mental;

- Vômito persistente;

- Convulsão;

- demais sintomas em quadro de agravamento.

Além de Rio de Janeiro e São Paulo, primeiros estados onde o surto de gripe foi constatado, houve aumento brusco na procura pela rede de saúde no Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia. O levantamento foi realizado pelo jornal Folha de S. Paulo.

Na última quinta-feira (23), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) emitiu nota afirmando que a onda de casos de gripe no Brasil se deve a uma variante do vírus H3N2, batizada de Darwin.

De acordo com Fernando Motta, pesquisador do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do IOC, o grande número de pessoas infectadas com o vírus da gripe também é resultado da combinação de uma circulação reduzida do vírus influenza em 2020 com a baixa adesão à campanha de vacinação desse ano. O pesquisador lembra que os cuidados para evitar o contágio e a transmissão da gripe são os mesmos da covid-19.

“Distanciamento social, evitar aglomerações, uso de máscaras, higiene constante das mãos e etiqueta respiratória. São medidas que vimos que ao longo do ano passado e que provavelmente fizeram com que várias viroses respiratórias desaparecessem de circulação. E, com certeza, mitigaram a transmissão do coronavírus”, afirmou Fernando Motta.

COMO SE PREVENIR:

Para redução do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, especialmente as de grande infectividade, como o vírus Influenza, a melhor maneira de se prevenir contra a doença é os vacinar-se anualmente, principalmente os grupos prioritários, e que sejam adotadas medidas gerais de prevenção e controle, tais como:

· Frequente higienização das mãos;

· Utilizar lenço descartável para higiene do nariz;

· Cobrir nariz e boca quando espirrar e/ou tossir e higienizar as mãos após tossir e/ou espirrar;

· Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

· Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e/ou garrafas;

· Evitar contato próximo à pessoas que apresentem sinais ou sintomas da Influenza;

· Evitar sair de casa em período de transmissão da doença;

· Evitar aglomerações e ambientes fechados;

· Manter os ambientes bem ventilados;

· Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

Condições que possuem maior risco de complicações:

- Idade acima de 60 anos ou abaixo de 2 anos;

- Gestantes em qualquer idade gestacional e puérperas;

- População indígena aldeada;

- E indivíduos com doença crônica.

