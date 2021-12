O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo, 26 de dezembro, alertas amarelo e laranja para 71 cidades de Mato Grosso devido à possibilidade de ocorrência de tempestades. A área sob risco se estende do extremo oeste do Amazonas até o litoral da Bahia, englobando mais de metade de Mato Grosso e outros 13 estados.

Conforme o Inmet, as chuvas serão intensas na região sob alerta. Na área de cor amarela, classificada como ‘perigo potencial’, há probabilidade de chuva entre 20 e 30 mm por hora e ventos intensos que podem chegar a 60 km/h. Diante disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já na área laranja, classificada como ‘perigo, há probabilidade de chover até 100mm em um único dia, com ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

CAOS NA BAHIA

As chuvas intensas que caíram na Bahia já levaram o governo a decretar situação de emergência em 72 cidades. Por hora, o Corpo de Bombeiros informou a ocorrência de 18 mortes e mais de 4.500 pessoas desabrigadas.

Diversas estradas estaduais e federais que cortam o estado ficaram interditadas devido aos alagamentos e deslizamentos ocorridos. Cidades inteiras ficaram embaixo d’água. Ainda não há uma estimativa do tamanho do prejuízo causado pela tempestade.

VEJA A LISTA:

Alerta laranja:

Alta Floresta

Apiacás

Aripuanã

Brasnorte

Campos de Júlio

Carlinda

Castanheira

Colíder

Colniza

Comodoro

Confresa

Cotriguaçu

Guarantã do Norte

Itaúba

Juara

Juína

Juruena

Luciara

Marcelândia

Matupá

Nova Bandeirantes

Nova Canaã do Norte

Nova Guarita

Nova Maringá

Nova Monte Verde

Nova Santa Helena

Novo Horizonte do Norte

Novo Mundo

Paranaíta

Peixoto de Azevedo

Porto dos Gaúchos

Rondolândia

Santa Cruz do Xingu

Santa Terezinha

São José do Xingu

Sapezal

Tabaporã

Terra Nova do Norte

Vila Rica

Alerta amarelo:

Alto Boa Vista

Araputanga

Arenápolis

Barra do Bugres

Bom Jesus do Araguaia

Brasnorte

Campo Novo do Parecis

Campos de Júlio

Canabrava do Norte

Canarana

Cláudia

Cocalinho

Conquista D'Oeste

Denise

Diamantino

Feliz Natal

Figueirópolis D'Oeste

Gaúcha do Norte

Glória D'Oeste

Indiavaí

Ipiranga do Norte

Itanhangá

Jauru

Lambari D'Oeste

Lucas do Rio Verde

Nortelândia

Nova Lacerda

Nova Marilândia

Nova Mutum

Nova Olímpia

Nova Ubiratã

Novo Santo Antônio

Paranatinga

Pontes e Lacerda

Porto Alegre do Norte

Porto Esperidião

Querência

Reserva do Cabaçal

Ribeirão Cascalheira

Rio Branco

Salto do Céu

Santa Carmem

Santa Rita do Trivelato

Santo Afonso

São Félix do Araguaia

São José do Rio Claro

São José dos Quatro Marcos

Sapezal

Serra Nova Dourada

Sinop

Sorriso

Tangará da Serra

Tapurah

União do Sul

Vale de São Domingos

Vera

Vila Bela da Santíssima Trindade