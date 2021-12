Regional 27/12/2021 09:30 MOTIVO FÚTIL: Homem é preso em flagrante por homicídio em Terminal Rodoviário de Lucas do Rio Verde Foto: Divulgação O autor de um homicídio ocorrido na madrugada de sábado (25.12), no Terminal Rodoviário do município de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá), foi preso pela Polícia Civil poucas horas após o crime. O suspeito de 27 anos foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, cuja pena é de 12 a 30 anos de reclusão. A vítima, Wirlan Pereira de Oliveira, de 34 anos, foi morta após ser atingida por vários golpes de faca. Logo que acionados para atender a ocorrência de morte no Terminal Rodoviário que fica no bairro Jardim Alvorada, a equipe plantonista da Delegacia de Lucas do Rio Verde iniciou as investigações para apurar o crime. Durante as diligências continuadas, foram realizados levantamentos de informações, buscas, oitivas de testemunhas, entre outras providências que resultaram na identificação do suposto autor. No início da manhã de domingo (26.12), os policiais civis descobriram que o suspeito estava escondido em uma residência no bairro Alvorada. Chegando no endereço, o mesmo foi surpreendido escondido dormindo na dentro da casinha do cachorro. Ao ser abordado, ele assumiu a autoria do homicídio, alegando que o motivo foi em razão de ter levado um tapa na cara desferido pela vítima. Então, o jovem foi até sua casa, pegou uma faca e desferiu os golpes em Wirlan Pereira de Oliveira. Em seguida o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Lucas do Rio Verde, interrogado pelo delegado Marcelo Maidame e autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo motivo fútil. Após a confecção dos autos, o preso foi colocado à disposição da Justiça.

