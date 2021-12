Udilson Alves de Souza, 46, foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (27), na zona rural de Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá). Vítima estava com ferimentos de faca pelo corpo. Jovem de 21 anos, filho da namorada da vítima, foi preso pelo crime. O primo dele está foragido.

De acordo com as informações, Polícia foi acionada por volta das 10h30, assim que a namorada da vítima chegou em sua casa e encontrou o corpo caído no chão. Udilson tinha cortes no pescoço, costas e peito. Local do crime foi isolado e a testemunha afirmou aos policiais que o autor do crime era seu filho.

Segundo a mulher, no domingo, o suspeito chegou em casa todo sujo de sangue e ao ser questionado sobre o fato, falou que tinha matado uma galinha.

Briga no natal

A mãe desconfiou de algum ato ilícito, já que no dia 25, o filho e o sobrinho brigaram com a vítima. Na confusão, eles trocaram socos e chutes, além de terem ameaçado Udilson. A motivação do crime seria o fato do suspeito não aceitar o namoro da mãe com a vítima.

Na manhã de segunda, quando ela foi para a casa do namorado, chegou e encontrou ele caído na porta de casa. Um dos suspeitos do crime foi visto perto do local. Ele estava nervoso e disse para a tia que estava indo para Sorriso.

Prisão

A mãe afirmou aos policias que sabia onde o filho estava escondido. Quando a equipe saiu em diligência, o flagrou correndo para um matagal. Após acompanhamento, ele foi preso e assumiu a autoria do crime com o seu comparsa.

Porém, afirmou que não sabia onde ele estava. Depois da prisão, o suspeito ficou em silêncio. Caso foi levado para a Polícia Civil de Vera, que atendeu a ocorrência.