Regional 28/12/2021 14:04 Homem tem pênis e testículos arrancados após procurar ex em Colniza Rey Nelson Cadario Moncada, 60 anos, foi assassinado na noite de sábado (25), no Distrito de Nova Fronteira, próximo da cidade de Colniza (1.065 km de Cuiabá). Ele teve o pênis e testículos arrancados e deixados em cima de sua barriga.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Rey foi encontrado por populares, jogado na avenida Principal da região, perto de uma loja de parafusos. A Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Sites locais informaram que Rey Nelson havia ido até o distrito em busca da sua ex-esposa, mas acabou sendo morto por um homem, não identificado.

Ainda não há informações sobre quem cometeu o crime ou suas motivações. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e deu início aos trabalhos de investigação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

A Polícia Civil investiga o crime

Voltar + Regional