Regional 28/12/2021 18:46 Reporter MT Sinop: Homem diz para polícia que saiu com criança por pensar que era adulta Ao ser preso, acusado explicou que não tinha conhecimento que a menina de 11 anos. Caso foi registrado no bairro Jardim Planalto, em Sinop. Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar, na noite de segunda-feira (27), em uma região de chácaras do bairro Jardim Planalto, em Sinop, acusado de abusar de uma criança de 11 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe chegou em casa e a filha não estava. No imóvel, achou apenas o celular da garota. Ao ler as mensagens, descobriu que foi convidada para jantar na residência de um homem. A mulher seguiu as pistas da conversa entre os dois e achou o local de encontro. Quando chegou na residência, a mãe perguntou ao rapaz se a filha estaria na casa, mas ele respondeu várias vezes que não. No entanto, visualizou os chinelos da garota e ouviu sua voz no interior da casa. Nesse momento, a mãe acionou a Polícia Militar, que chegou minutos depois para atender a ocorrência. Em sua versão, o homem disse que achou que a criança “era maior de idade”. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso.

