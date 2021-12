Regional 29/12/2021 07:25 G1 MT Cidade de MT decreta toque de recolher e outras medidas devido ao aumento de casos de Covid Foto: Divulgação A Prefeitura de Poconé, a 104 km de Cuiabá, decretou, nesta terça-feira (28), toque de recolher devido ao aumento de casos da Covid-19 no município. Além disso, o prefeito Tatá Amaral (DEM) impôs outras medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus. De acordo com o documento, fica proibida a circulação de pessoas entre 0h e 5h de segunda-feira a domingo, exceto para o desempenho das atividades escolares. Além de som automotivo em espaço público, a presença de público externo em jogos de futebol realizados em campos privados e públicos. Fica proibido também a realização de eventos e limitação de participantes em confraternizações familiares. Segundo o decreto, a Polícia Militar vai fiscalizar e está autorizada a dispersar aglomerações em bares e restaurantes. O morador que descumprir as medidas restritivas pode receber multa. Casos de Covid-19 e vacinação Desde o início da pandemia, em Poconé, foram registrados 3.890 casos de Covid-19 e 86 mortes pela doença. Atualmente, o município possui uma pessoa internada em um hospital público e outras 156 em monitoramento se recuperando em casa. Já a vacinação no município continua. De acordo com dados do Ministério da Saúde atualizados nesta segunda-feira (27), 23.471 pessoas já tomaram a primeira dose dos imunizantes e 18.265 tomaram a segunda e a dose única. Além disso, 1.655 pessoas já tomaram a dose de reforço. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Poconé possui 32.843 habitantes e mais de 70% já tomaram ao menos a primeira dose.

