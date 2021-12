Regional 29/12/2021 14:04 Assessoria de Comunicação Prefeito de Nova Monte Verde faz balanço e apresenta principais ações e conquistas de 2021 Foto: Divulgação O prefeito de Nova Monte Verde-MT, Edemilson Marino, apresentou ontem, segunda (27), no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, números deste primeiro ano de gestão. O ato foi transmitido ao vivo pela página oficial do município no Facebook. Após a apresentação, em bate-papo, Marino mencionou a importância das parcerias que tem feito dentro do município, principalmente com os produtores rurais, nos serviços executados nas estradas de chão. “Através de parcerias, com a ajuda dos produtores, foi possível realizarmos serviços em locais que irão gerar um impacto positivo muito grande para a economia do município. A manutenção de estradas neste primeiro ano de governo, contemplou localidades que estavam praticamente esquecidas. Uma coisa é certa, ninguém faz nada sozinho, e nesse sentido, outra parceria importantíssima que eu faço questão de mencionar, é aquela que acontece a nível estadual e federal. Eu tenho muito a agradecer ao Deputado Federal Neri Geller, que é um grande amigo e companheiro da nossa gestão, não só no envio de recursos, mas também pela articulação em várias esferas. Hoje, nós temos um alinhamento político que tem proporcionado grandes conquistas para Nova Monte Verde, e aí eu não posso deixar de mencionar a parceria do Deputado Estadual Nininho, Senador Carlos Fávaro, Senador Jayme Campos, e do próprio governador Mauro Mendes”, destacou. O prefeito também reforçou seu compromisso com a transparência e com a aplicação correta do dinheiro público. Segundo o gestor, tudo caminha bem quando os recursos são geridos com responsabilidade. “Com economia e planejamento, obtivemos êxito em realizar grandes ações, e priorizar alguns setores, a exemplo da saúde, obras e educação. Esse momento, está explanação aqui hoje na Câmara, é importante porque as ações do prefeito e da gestão como um todo, devem ser transparentes, e toda a comunidade deve estar informada sobre tudo aquilo que acontece na administração municipal, para que a participação do povo seja plena, e é justamente para isso que eu fui eleito, pra ouvir e atender as demandas da população monteverdense, e procurar resolver da melhor forma possível. Diante da situação complexa que pegamos o município, um ano é pouco para organizarmos e colocar tudo que precisa nos trilhos, mas graças a Deus, em 2021 as ações foram além do que imaginávamos”, finalizou Marino.

