Regional 29/12/2021 15:51 Nortão Online Bope retira e detona explosivo que bandidos deixaram preso em caixa eletrônico de Colíder Foto: Divulgação Por volta das 12h desta quarta-feira, 29, o esquadrão anti-bombas do Bope retirou a dinamite presa em um dos caixas eletrônicos da agência da Caixa Econômica de Colíder. O artefato explosivo foi levado para uma área mais afastada da cidade e detonado. Conforme Nortão Online já informou, a agência sofreu uma tentativa de explosão de caixa eletrônico nesta madrugada. O fato ocorreu por volta das 02h. O sensor de alarme disparou e acionou a central de monitoramento em Recife, que alertou o vigilante em Colíder. Quando a polícia chegou ao local, a sala onde ficam localizados os caixas eletrônicos estava tomada pela fumaça, indicando que alguém havia tentado explodir o equipamento. A fachada de entrada foi quebrada. Nenhuma quantia chegou a ser levada. Não foi localizado ninguém no local. Posteriormente, a Polícia Militar constatou que um explosivo ainda estava em um dos caixas. O local foi isolado até a chegada do Bope.

