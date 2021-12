A previsão do tempo do Climatempo aponta para um fim de ano chuvoso ao longo de Mato Grosso inteiro. Com 90% de probabilidade de chuva, os mato-grossenses devem ficar atentos durante as comemorações no réveillon. Em Cuiabá, a previsão é de chuva para a semana toda. Nesta quarta-feira (29), a temperatura fica entre 18º C a 28º C, com pancadas de chuva à tarde. Os termômetros praticamente se mantêm nos dias seguintes, assim como a probabilidade de chuva, que fica em 80%.



Inclusive, no dia 31 de dezembro, o dia da virada, há períodos de clima nublado, com chuva a qualquer hora. Em Chapada dos Guimarães (67 km ao norte de Cuiabá), o clima é parecido com o da capital. Também com 90% de probabilidade de chance de chuva, a temperatura fica na casa de 21º C a 32º C ao longo da semana.

Quem for curtir o réveillon, é melhor se preparar, pois há períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora também. É bom um agasalho também, pois a mínima é de 19º C e máxima de 29º C. No norte do estado, em Sinop (500 km de Cuiabá), a temperatura também se assemelha com Cuiabá, com mínima de 23º C e máxima de 32º C em alguns dias da semana. Porém, novamente, a chuva dá as caras com 90% de chance de cair.



Por sua vez, Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá) mantém o clima mais quente, com previsão de 23ºC e até 34ºC. Mas a chuva também é certa, especialmente no dia 31. Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá) a temperatura fica na casa de 22ºC e máxima de 34ºC, com sol e aumento de nuvens pela manhã. No réveillon, há sol com muitas nuvens durante o dia e chuva também a qualquer momento.