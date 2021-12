Regional 31/12/2021 14:24 MidiaNews Policial penal é presa após dar bebida a menor e xingar PMs Caso aconteceu durante uma festa de fim de ano no Município de São Pedro da Cipa Uma policial penal de 40 anos causou uma grande confusão na madrugada desta sexta-feira (31) durante uma festa de fim de ano em São Pedro da Cipa (151 km de Cuiabá). Flagranda dando bebida alcoólica a um menor de idade, o que é proibido por lei, ela se descontrolou. Conforme informações da Polícia Militar, a mulher estava ingerindo bebida alcoólica em frente ao evento na companhia do menor, quando seguranças alertaram que ela não poderia fazer aquilo. Depois ela tentou entrar no local com o menino, mas foi impedida. A servidora então entrou sozinha pela portaria da festa. Depois os seguranças notaram que o menor entrou escondido. Lá dentro, novamente eles voltaram a beber juntos. Os seguranças notificaram a policial de novo e ela começou a xingá-los. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram chamados. Abordada pelos policiais, ela fez mais ofensas, dizendo: “Seu policialzinho de merda”, “cambada de vagabundo”, “seus idiotas”. Ela então foi presa por desacato. Os PMs fizeram uso da força para prender a mulher, que resistia à prisão, socando e chutando os policiais. No camburão, a policial penal seguiu chutando a grade de proteção. Descontrolada, xingou novamente os policiais e fez provocações: “Seus filhos de uma p***”, “tá com birrinha porque a Polícia Penal está de greve e vai ganhar aumento e vocês não podem fazer greve”. A mulher foi encaminhada e detida na Delegacia de Polícia.

