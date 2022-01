Regional 01/01/2022 06:43 Gazeta Digital Apresentador e ex-deputado Lino Rossi morre em hospital de Cuiabá aos 64 anos O comunicador e ex-deputado Launidir Lino Rossi, 64,morreu na noite de ontem sexta-feira (31). Ele estava internado desde as primeiras horas de sexta-feira (31) em hospital privado de Cuiabá, com insuficiência respiratória e sintomas gripais. Além de ex- deputado federal, Lino foi vereador e primeiro apresentador do programa Cadeia Neles, da TV Vila Real. O comunicador apresentou sintomas de gripe há 4 dias e estava se tratando em casa, porém houve piora no quadro e ele foi encaminhado ao hospital. Devido ao estado gravíssimo, Lino foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na madrugada deste último dia do ano, mas não reistiu. A confirmação da morte veio na noite desta sexta. Nas redes sociais, amigos deixaram mensagens de pesar pela morte do comunicador. “Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que lhe ilumine e lhe dê paz, e que dê conforto à sua família e amigos para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade”, escreveu o deputado estadual Dilmar Dal Bosco. O governador Mauro Mendes (DEM) também lamentou a perda do comunicador. “Recebemos a notícia com muito pesar, porque Lino Rossi era um amigo e um grande jornalista. A imprensa, a política e toda a sociedade mato-grossense perderam um grande homem. Eu e Virginia estamos em oração para que Deus conforte a família e os amigos”, declarou.

