Regional 01/01/2022 07:24 Joanice de Deus/Diário de Cuiabá Estudo indica presença da Ômicron em Mato Grosso Um estudo feito pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS) identificou que a Ômicron, nova variante do coronavírus, está presente em pelo menos oito estados brasileiros, entre eles, Mato Grosso. Divulgado na quarta-feira (29), o levantamento é resultado da análise de 30.483 de exames da Covid-19 realizados em duas redes de laboratórios, que verificaram testes RT-PCR coletados entre os dias 1 e 25 de dezembro, em 16 unidades da Federação. Além do Estado, foi constatada a presença da nova mutação em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Santa Catarina e no Tocantins. O ITps é uma organização sem fins lucrativos, que reúne especialistas e empresas privadas em uma aliança para ajudar o Brasil contra a Covid-19 e a se preparar para enfrentar futuras pandemias. Segundo o levantamento, dentre os mais de 30 mil testes analisados pelos laboratórios Dasa e DB Molecular, 640 (2,1%) deram positivo para o novo coronavírus. Destes, 203 (31,7%) são da nova variante, a maioria no Rio de Janeiro e São Paulo. Em Mato Grosso, são dois casos prováveis da nova cepa. A reportagem do DIÁRIO procurou a Secretaria de Estado de Saúde (Ses-MT) para falar sobre o assunto, mas não obteve um retorno até o término desta matéria. No país, um balanço do Ministério da Saúde divulgado na segunda-feira (27), confirma 77 casos de Ômicron. Há ainda outros 200 casos em investigação da nova cepa descoberta por cientistas na África do Sul e classificada como uma variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 26 de novembro de 2021. No último dia 29 deste mês, a OMS voltou a alertar para o aumento mundial de novas infecções. Na ocasião, o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chamou a situação de “tsunami de casos”. Os estudos internacionais indicam que a variante pode ser mais transmissível do que as anteriores, como é o caso da Delta. Por isso, os autores do levantamento alertam para a necessidade de manutenção dos cuidados que evitam a transmissão durante o período de festas, quando aumentam as oportunidades de contágio em reuniões com amigos e familiares. Isso tendo em vista, especialmente, a atual epidemia de gripe H3N2 no país. Os dois vírus somados, podem levar a um novo colapso do atendimento médico-hospitalar, ainda que sejam menos letais que o coronavírus original. “O percentual da Ômicron em relação às amostras positivas vem subindo dia após dia. Na última semana, ultrapassou a taxa de 40%, chegando a aproximadamente 70% no dia 25. Esse levantamento inclui apenas dois laboratórios, mas dá para perceber a velocidade como a Ômicron está se espalhando pelo Brasil, assim como ocorreu em outros países”, alertam os responsáveis pelo levantamento. Até a tarde desta quinta-feira (30.12), 557.679 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 14.055 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. Foram notificadas 378 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 557.679 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 1.735 estão em isolamento domiciliar e 541.357 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 64 internações em UTIs públicas e 34 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 37,43% para UTIs adulto e em 7% para enfermaria adulto. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (114.702), Várzea Grande (42.028), Rondonópolis (38.617), Sinop (27.062), Sorriso (18.634), Tangará da Serra (17.931), Lucas do Rio Verde (15.793), Primavera do Leste (15.016), Cáceres (12.153) e Alta Floresta (11.534).

