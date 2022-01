Regional 01/01/2022 17:16 Jovem sofre queimadura após falha em rojão na Chapada Artifício falhou e explodiu no meio do público; não há informações de outros feridos Um jovem ainda não identificado sofreu queimaduras leves ao soltar fogos de artifício durante o Réveillon na praça central de Chapada dos Guimarães (65 km de Cuiabá). Em determinado momento, ele apontou o artifício para baixo, o que o fez explodir no meio da praça. De acordo com imagens divulgadas no Instagram do perfil Perrengue MT, uma pessoa registrou o momento em que o rapaz aparece segurando o rojão apontado para cima. Após o acionamento, a queima do artifício tem uma falha, o que faz espalhar faíscas pelo braço do jovem. Ele se assusta e aponta para baixo. O rojão cai no meio do público e pessoas aparecem correndo. Não há informações se houve mais feridos. De acordo com a Polícia Militar, vandalismo também foi registrado na praça. Segundo a PM, um homem de 52 anos estava jogando pedras e garrafas em casas e perturbando turistas. A polícia conduziu o suspeito para a Delegacia.

