Regional 02/01/2022 06:14 G1MT Grávida de 4 meses morre depois de testar positivo para Influenza em Sinop (MT) Mulher estava grávida e apresentou sintomas gripais ainda no Natal. Foto: Reprodução Uma mulher de 31 anos morreu na madrugada deste sábado (1°), por embolia pulmonar, em decorrência de quadro grave de Influenza. Ela estava grávida de quatro meses. A mulher foi identificada como Angélica Ferreira de Souza, morreu horas depois de dar entrada no hospital Santo Antônio, em Sinop. A família preferiu não gravar entrevista, mas confirmaram que ela estava grávida de quatro meses e que apresentou os primeiros sintomas gripais ainda no Natal. Com a piora das dores, Angélica teria procurado a unidade de pronto atendimento na última quinta-feira (30). No local, segundo a família, ela foi atendida e liberada. Nesta sexta (31), ela amanheceu mal e foi para o hospital. Chegou a fazer alguns exames, testou negativo para Covid-19, mas positivo para gripe. Influenza em Mato Grosso O estado registra aumento significativo de casos de pessoas com sintomas gripais. Em Cuiabá e Lucas do Rio Verde, todas as unidades de saúde foram liberadas para atender pessoas que chegam com sintomas gripais. Em Cuiabá, por exemplo, não há necessidade de marcação antecipada para ser atendido, basta se dirigi à unidade de saúde mais próxima de sua residência.

