Regional 02/01/2022 18:45 Redação I Nativa News Nova Bandeirantes: Menor é apreendido suspeito de matar homem a paulada no garimpo Juruena Foto: Reprodução O crime foi registrado na região do garimpo Juruena, em Nova Bandeirantes. O homem, identificado como Maurício, de 56 anos, foi atingido com golpes de madeira na cabeça, falecendo no local. Caso registrado neste sábado (1º), um menor foi apreendido após confessar o ato criminoso.

De acordo com informações repassadas à redação do site Nativa News, a vítima teria discutido com o suspeito durante a manhã. A filha acionou a Polícia após informações de terceiros sobre a morte da vítima. Investigadores da Polícia Judiciária Civil se deslocaram até o local, nas proximidades de um bar, onde a vítima foi localizada caída. Próximo ao corpo estava um pedaço de madeira, com vestígios de sangue, possivelmente a arma do crime. Após informações de que o crime teria sido cometido por um adolescente de 17 anos, o menor foi localizado e apreendido. Conforme a PJC, o menor alegou ter sido ofendido pela vítima durante a manhã, que após as ofensas seguiu a vítima no caminho de sua casa, em posse do pedaço de madeira desferiu vários golpes, atingindo a cabeça provocando o óbito.

Os pais do menor não foram localizados para acompanhar o caso, que segue sendo investigado.

