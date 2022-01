Regional 02/01/2022 19:10 JuinaNews Juina: Motociclista rampa quebra-molas e bate em caminhonete Um motociclista ficou ferido na tarde deste domingo (2), após se envolver em um acidente com uma caminhonete Triton L200 no bairro Padre Duílio, em Juína. De acordo com informações preliminares, o condutor da caminhonete trafegava pela Rua Pariri e ao adentrar a Rua Joinville acabou colidindo a Honda Pop 100. Segundo testemunhas, o condutor do moto estava em alta velocidade e havia saltado um quebra-molas instantes antes do acidente. Com o impacto da colisão, a motocicleta ficou completamente destruída. O motociclista foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos na boca e nariz, escoriações na perna direita e dores no braço esquerdo. A vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista da caminhonete não se feriu. As causas do acidente devem ser investigadas.

