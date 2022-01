Regional 03/01/2022 08:32 G1MT Número de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool dobrou em MT Em 2019, 568 condutores foram identificados dirigindo sob efeito de álcool. Já em 2020 foram 699, e, em 2021, 1.186. Foto: Divulgação/PRF Um relatório parcial apresentado pelo Batalhão Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPTRAM) aponta que dobrou a quantidade de motoristas identificados dirigindo sob efeito de álcool no estado, entre 2019 e 2021. Em 2019, 568 condutores foram identificados dirigindo sob efeito de álcool. Já em 2020 foram 699, e, em 2021, 1.186. Conforme o levantamento divulgado pelo Batalhão, também aumentou a quantidade de motoristas presos por se recusaram a fazer o teste do bafômetro , que testaram acima de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar ou que se recusaram a fazer o teste apresentando ao menos dois sinais de embriagues. Em 2019, segundo a PM, foram 93 condutores, em 2020, 289, e em 2021 esse número subiu para 625 condutores. O tenente–coronel Adão Cesar explicou que o aumento da fiscalização contribuiu para a elevação desses números. Com o aumento no fluxo de veículos nas rodovias durante o período de fim de ano, o policiamento nas vias do estado foi reforçado pela Polícia Militar. Juntamente com o Comando Especializado da PM, o Batalhão de Polícia Militar de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário (Bpmtran) reforçou o efetivo com ênfase na área urbana e nas rodovias estaduais. Ainda de acordo com a PM, só em 2021 foram 70.439 veículos abordados, 59.276 multas aplicadas, 1.014 carteiras de habilitação recolhidas e 1.652 veículos removidos.

