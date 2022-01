Regional 04/01/2022 07:20 Nortão Online Motociclista fica ferido em colisão com Corolla na MT-320 Um Toyota Corolla e uma moto se envolveram em um acidente na manhã de sábado, na MT-320, em Nova Canaã do Norte. De acordo com informações da Via Brasil, o condutor da moto sofreu ferimentos graves, com fraturas expostas e foi conduzido até uma unidade de saúde em Nova Canaã. A moto estaria adentrando na rodovia pelo acostamento, quando foi atingida pelo Corolla, que seguia sentido sul. O condutor do Corolla não sofreu ferimentos.

