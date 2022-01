Regional 04/01/2022 08:49 PRF registra redução no número de mortes nas rodovias federais de Mato Grosso Do dia 29/12 ao dia 02/01 foram fiscalizados 4792 veículos e 5257 pessoas. A Polícia Rodoviária Federal no estado do Mato Grosso encerrou no último domingo a Operação Ano Novo 2022. No estado do Mato Grosso houve uma redução de quase 38% no número de acidentes e 80% no número de mortes em relação ao mesmo período do ano anterior. Tudo isso graças ao aumento da presença policial nas rodovias federais e também maior conscientização da população quanto ao uso dos equipamentos de segurança como cinto, dispositivos de retenção para crianças e utilização do trânsito seguro. Somado a isso a intensificação da fiscalização da embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas e excesso de velocidade. Durante esse período a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização em pontos considerados críticos devido a alta no fluxo de veículos de passeio sobretudo nesta época do ano.

