Orientação e fiscalização ao cumprimento das regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) são alguns dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano com objetivo de manter a organização e aumentar a segurança dos usuários do trânsito.

Entre as fiscalizações estão o estacionamento incorreto em vagas especiais para idosos e deficientes, por exemplo, obediência às sinalizações (placa e pintura horizontal), bem como o uso de equipamentos de segurança individual, como o cinto, calçado fechado e capacete afivelado.

Segundo o secretário, major Joubert Sacramento, o primeiro passo para mudança da cultura no trânsito é a redução no número de infrações, e isso, mediante trabalhos de fiscalização e orientação. “As equipes da Guarda Civil estão, todos os dias, espalhados pela cidade, em pontos estratégicos, para coibir algumas práticas erradas de alguns condutores. Os encontrados em condições irregulares, são orientados. O interesse é aumentar a segurança no trânsito por meio da conscientização e fiscalização”, disse ele.

Além das abordagens comuns em pontos estratégicos, geralmente com maior circulação de pessoas e com alto índice de acidentes, a secretaria realiza de duas à três blitze de fiscalização, na semana. “Nessas blitze a guarda fiscalizará todas as regras estabelecidas no Código de Trânsito, tanto o veículo como o condutor. Se algum for encontrado em desacordo, além da orientação, sofrerá as sanções contidas na legislação”, explicou.

Motocicletas com algum tipo de adulteração, o uso incorreto de roupa e calçados, documentação em atraso, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro do prazo, condutores habilitados, capacete afivelado e com a viseira abaixada, cinto de segurança e velocidade, são alguns dos itens observados. A pasta ressalta que andar respeitando as regras, além de garantir mais segurança aos usuários, reduz as chances de colisões evitáveis.

“Nosso objetivo é estimular uma mudança no comportamento dos motociclistas, motoristas, pedestres e ciclistas, para que, desta forma, tenhamos menos acidentes, menos cruzamentos críticos e um trânsito mais ordeiro”, finalizou ele.