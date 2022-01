Regional 04/01/2022 16:49 Estadão Mato Grosso Cuiabá tem 25 casos confirmados de H3N2 Tchélo Figueiredo | Secom-MT Cuiabá já tem 25 casos confirmados de infecção pelo vírus H3N2, que compõe o grupo de vírus que têm imposto uma epidemia de gripe em todo o país. Dos casos confirmados até o momento, quatro são classificados como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), cujos pacientes precisaram de internação hospitalar. Os outros 21 infectados foram registrados por meio de exames em laboratórios particulares e não precisaram de internação, recebendo tratamento médico em casa. Estes são classificados como síndrome gripal. Ao todo, a capital registra 109 internações por SRAG. Entram neste grupo pacientes internados pelas Influenzas A e B, Influenza A H3N2 e covid-19. Até o momento, a secretaria tem mapeado que – além dos 4 por H3N2 – 26 são pacientes de Influenza A, 1 Influenza B e 5 covid-19. O restante ainda aguarda diagnóstico ou foi infectado por algum outro vírus gripal. Além dos residentes de Cuiabá, a SMS também notificou a internação de 25 moradores de outras cidades, sendo 7 por Influenza A e 1 para Influenza A H3N2. A onda de gripe que tem se espalhado por todo o país preocupa as autoridades de saúde, que já estão em ritmo além do normal há quase dois anos, quando o novo coronavírus chegou. Esta preocupação fez que com que as autoridades reforçassem a atenção quanto ao risco de novo colapso do sistema de saúde. Em Cuiabá, por exemplo, a secretária-adjunta de Atenção Secundária, Ádila Andrade, afirma que a rede municipal está em constante monitoramento e já está preparada para fazer as adequações que se tornem necessárias em meio a esse novo quadro. “Estamos atentos aos dados, visando monitorar os casos de Influenza, antes e após as datas comemorativas de final de ano. Estamos organizando todas as nossas unidades para caso tenha novo aumento de casos. Alertamos a população que a forma de diminuir o contágio é manter as mesmas orientações relativas à covid-19, como uso de máscara, higiene constante das mãos e evitar aglomerações”, afirma. Desde 27 de dezembro, a Prefeitura instaurou o Plano Municipal de Enfrentamento à Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave. Com isso, as unidades de atenção básica passaram a receber pacientes de livre demanda para desafogar as unidades de atenção secundária, que tem registrado alta de atendimento e longas filas de espera devido à quantidade de pacientes. Os casos de urgência e emergência estão sendo encaminhados ao Centro Referência Covid-19, antigo Pronto-Socorro Municipal, e ao Hospital Municipal São Benedito. ALTA PROCURA

Desde o mês de dezembro, as unidades de saúde têm sido procuradas por um maior número de pessoas devido ao aumento de casos de gripe. Só entre os dias 26 e 28 de dezembro, as cinco unidades de atenção secundária do município, entre Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e policlínicas, atenderam mais de 7.100 pacientes com sintomas gripais. Com a aproximação do Réveillon, o número de atendimentos começou a cair no dia 29, quarta-feira da semana passada. A procura voltou a subir no último domingo, 2 de janeiro, quando unidades que estavam fechadas para as festividades reabriram as portas.

