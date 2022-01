Regional 05/01/2022 05:37 Adriano Silva - Concursos no Brasil Inscrições para seletivo da prefeitura de Terra Nova do Norte vão até esta quarta; 88 vagas anunciadas Foi publicada a retificação do processo seletivo Prefeitura de Terra Nova do Norte, no estado de Mato Grosso, alterando os requisitos de alguns cargos e excluindo outros. O concurso irá preencher 88 vagas e formar cadastro reserva para profissionais de vários níveis de escolaridade e será realizado pela KLC Concursos. No caso dos cargos excluídos no concurso público, os candidatos inscritos que efetuaram o pagamento da taxa deverão solicitar a devolução do valor após a divulgação do edital de homologação das inscrições. Confira como serão distribuídas as vagas da seleção Prefeitura de Terra Nova do Norte, segundo cada nível de escolaridade e já atualizadas conforme o edital de retificação 1. Cargos de nível fundamental incompleto: Auxiliar de Limpeza e Manutenção (CR), Operador de Máquinas Pesadas (3+CR), Vigia de Escola (3+CR), Auxiliar de Limpeza em Escolas (7+CR), Auxiliar de Nutrição (4+CR), Adjunto de Operações – SAAE (6+CR), Adjunto de Operações – Limpeza Urbana (2+CR), Auxiliar de Serviços Gerais – SAAE (3+CR), Auxiliar de Serviços Gerais – Limpeza Urbana (2+CR), Auxiliar de Serviços Gerais – Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (6+CR), Motorista de Veículos Pesados – Limpeza Urbana (1+CR), Motorista de Veículos Pesados (4+CR), Operador de Máquinas Pesadas (4+CR), Vigia (2+CR), Auxiliar de Nutrição, Limpeza e Manutenção (1+CR);

Cargos de nível fundamental completo: Auxiliar de Consultório Dentário (CR), Motorista de Ambulância (CR) e Motorista de Transporte Escolar (5+CR);

Cargos de nível médio: Assistente Administrativo (3+CR) e Monitor de Creche (6+CR);

Cargos de nível técnico: Técnico de Enfermagem (CR), Técnico em Radiologia (CR), Técnico Agrícola (2+CR) e Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática (1+CR);

Cargos de nível superior: Biólogo (CR), Educador Físico (CR), Enfermeiro (CR), Fisioterapeuta (CR), Odontólogo (2+CR), Engenheiro Agrônomo (1+CR), Veterinário (1+CR), Professor de Ciências Humanas (1+CR), Professor de Ciências Naturais (1+CR), Professor de Linguagem(CR), Professor de Matemática (1+CR), Professor de Artes (1+CR), Professor de Educação Física (1+CR), Professor de Inglês (1+CR) e Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais (13+CR). Os vencimentos ofertados são de até R$ 3.255,60 e as jornadas de até 40 horas semanais. Leia o edital na íntegra para conferir outros requisitos que poderão ser exigidos. Saiba como se inscrever no processo seletivo As inscrições seguem abertas até o dia 05 de janeiro de 2022 e serão realizadas somente via internet, pelo site da KLC Concursos. O valor da taxa de inscrição é de: R$ 20,00 para os cargos de nível fundamental (incompleto e completo);

R$ 40,00 para os cargos de níveis médio e técnico;

R$ 60,00 para os cargos de nível superior. Processo seletivo Prefeitura de Terra Nova do Norte: etapas do certame A avaliação dos candidatos inscritos na seleção se dará por meio de prova objetiva, prova prática e prova de títulos, conforme o cargo em disputa. A prova objetiva terá duração de até três horas e será realizada na data provável de 16 de janeiro de 2022, no turno da manhã. Essa prova valerá 100 pontos e será composta por 20 questões, podendo envolver conteúdos de Conhecimentos Específicos, Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa, Matemática e/ou Informática.

