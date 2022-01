Regional 05/01/2022 05:53 G1MT Presos tentaram fugir pelo solário da Penitenciária de Sinop (MT) Agentes que faziam vigilância das torres perceberam a presença de presos no telhado. Foto: Sejudh-MT Uma tentativa de fuga foi registrada nesta segunda-feira (3) na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), em Sinop, a 503 km de Cuiabá. A ação foi frustrada por policiais penais que fazem a vigilância da unidade. A tentativa de fuga foi confirmada pela Secretaria-adjunta de Administração Penitenciária (SAAP). De acordo com a secretaria, os agentes que faziam a vigilância das torres da unidade perceberam a presença de presos no telhado do raio três, da unidade. Mas os policiais penais que estavam no chão agiram rapidamente e fizeram a captura dos fugitivos antes mesmo de eles terem acesso ao alambrado. Após a captura, os policiais fizeram uma varredura em todos os raios da unidade, incluindo o raio três. Durante a revista, os servidores encontraram a grade do solário que foi serrada, além de cordas improvisadas, que auxiliaram os internos no acesso ao telhado. A policia está atuando para encontrar 14 detentos que fugiram da Penitenciária de Água Boa, a 736 km de Cuiabá. Neste final de semana, os policiais penais frustraram tentativa de fuga na Cadeia Pública de Jaciara, a 142 km da Capital. Greve Os policias penais decidiram por meio de assembleia extraordinária, realizada nessa segunda (3), pausar a greve e buscar diálogo com o governo. Os policiais penais cobram a recomposição salarial dos últimos 10 anos e a equiparação salarial junto às demais forças da segurança pública. Uma reunião com a Casa Civil do governo está prevista para acontecer nesta quarta-feira (5).

