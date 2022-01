Regional 05/01/2022 07:37 Folha Max Apostador de Cuiabá acerta 15 números na Lotofácil e fatura R$ 715 mil Sortudo "investiu" R$ 2,50 para faturar bolada Um cuiabano tem motivos de sobras para sorrir neste início de ano. Isso porque, um apostador da Capital acertou as 15 dezenas da Lotofácil e vai faturar o prêmio de R$ 715.702,58. A aposta foi realizada na Lotérica Morada do Ouro. Ele realizou uma aposta simples, que custa apenas R$ 2,50. Além do apostador de Cuiabá, um bilhete preenchido em Gabriel Monteiro, interior de São Paulo, também acertou os 15 números e vai levar os mais de R$ 715 mil para casa. Outras cinco apostas de Mato Grosso acertaram 14 números e vão levar R$ 1.793,98, cada. Um dado curioso é que uma delas foi realizada na mesma lotérica em que houve os 15 acertos. As demais foram em Barra do Garças, Denise, Poconé e Tangará da Serra. Os números sorteados foram: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 25.

