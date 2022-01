Regional 05/01/2022 17:28 G1MT Ônibus cai em ribanceira ao bater de frente com carro de passeio na BR-070, em Cáceres Vítimas que morreram estavam em um carro de passeio. Havia 54 passageiros em ônibus, mas ninguém se feriu. Um casal morreu em um acidente entre um veículo de passeio e um ônibus, nesta quarta-feira (5), na BR-070, em Cáceres, a 220 km de Cuiabá. A filha do casal, de anos, também estava no veículo e ficou ferida. Ela foi encaminhada e levada a um hospital do município. Victor Douglas Meuci Nogueira e Rafaela Campos da Silva, ambos de 28 anos, moravam em Porto Esperidião (MT). A filha do casal foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Regional de Cáceres. O carro de passeio em que as vítimas fatais estavam seguia para Cuiabá e o ônibus seguia no sentido contrário. Eles bateram de frente e o ônibus saiu da pista caindo em uma ribanceira. Os 54 passageiros do ônibus não se machucaram. O motorista teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. Já o casal que estava no carro morreu na hora. A frente do veículo ficou completamente destruída e os corpos ficaram presos nas ferragens.

