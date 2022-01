Regional 06/01/2022 06:53 Arão Leite/J. Cidade Nova Bandeirantes: Justiça interna menor que matou homem a paulada em garimpo Um adolescente de 17 anos, que matou um homem de 56 anos a pauladas na última noite de 2021 teve o pedido de internação deferido pela Justiça. O elemento que é considerado perigoso, tirou a vida de Maurício da silva, após desentendimento em bar.

O conflito entre os dois seria devido Maurício o advertir por ele (menor) ter agenciado uma jovem para sair com uma pessoa. O homem que foi morto a paulada é parente da moça e foi tomar satisfação com o infrator que não gostou de ter sido chamado atenção, o esperou numa estrada e lhe matou com muitas pancadas na cabeça.

A Polícia Civil se deslocou 200 quilômetros até o garimpo do Juruena onde aconteceu o fato. Na ocasião, após recolher corpo do meio da rua, conseguiu descobrir o paradeiro do adolescente que estava dormindo, tranquilo. “Ele quando foi abordado já foi dizendo que era menor e sabe que não fica preso”, comentou uma fonte do Jornal da Cidade.

Mas o caso investigado por uma equipe chefiada pelo delegado Antenor Pimentel foi encaminhado à Justiça e com pedido de internação. “Foi deferido o nosso pedido”, resumiu a autoridade policial acreditando que pelo menos durante algum tempo o delinquente fique em um centro sócio educativo.

