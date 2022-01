Regional 06/01/2022 09:06 Nortão Online Janeiro sangrento: segundo homicídio é registrado em Colíder em menos de 24h Foto: Nortão Online Um homem de 35 anos, identificado como Valter Rufino de Souza, foi assassinado a tiros em Colíder, na noite desta terça-feira. Foi o segundo homicídio ocorrido em Colíder neste ano, em menos de 24 horas de intervalo. O homem, que teria chegado ainda ontem do estado do Pará, estava em um bar na avenida Dauri Riva, conversando com uma mulher, quando o assassino se aproximou. De acordo com testemunhas, o homem foi até a mesa dos dois e disparou três vezes contra Valter, acertando dois tiros no rosto e um na altura das costas. O homem morreu praticamente na hora. O assassino fugiu em uma moto. Um irmão da vítima compareceu logo depois ao local e explicou que seu irmão havia chegado do Pará para trazer um carro para alguém de Colíder. Ele também estava no bar e havia saído há poucos minutos, deixando o irmão no local, pois o mesmo iria se encontrar com uma mulher. A Polícia Civil iniciou hoje as investigações do caso.

