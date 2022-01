Regional 06/01/2022 16:32 www.reportermt.com Prefeitura em MT impõe uso da máscara e livra apenas “crianças com chupeta” A partir de agora, o uso de mascara é obrigatório a todas as pessoas com mais de 2 anos idade. A Prefeitura Municipal de Jauru (a 420 km de Cuiabá) publicou novo decreto com mais restrições contra a pandemia da covid-19. A partir de agora, o uso de mascara é obrigatório a todas as pessoas com mais de 2 anos idade, livrando apenas as “crianças que usam chupeta” da proteção. “Fica obrigatório o uso de máscara cobrindo nariz e boca, ainda que feitos artesanalmente, para pessoas acima de 2 anos de idade, com exceção das crianças que usam chupetas e indivíduos que estejam consumindo produtos alimentícios em estabelecimentos”, diz o decreto Nº 005/2022. Todos os estabelecimentos comerciais da cidade devem ter máscaras à disposição de funcionários e clientes, assim como álcool em gel ou 70%. O decreto também prevê multa de R$ 1.048,08 aos indivíduos que descumprirem notificação de isolamento e/ou quarentena instituída por membro da equipe de fiscalização do covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde. Se for servidor público, a multa terá o valor dobrado. Se a pessoa for reincidente, o valor será triplicado. O decreto entrou em vigor nesta quinta-feira (06) e vale até 26 de Janeiro de 2022, podendo ser prorrogado conforme análise do cenário pandêmico.

