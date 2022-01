Regional 06/01/2022 16:55 Policiais militares frustram roubo a relojoaria em Juína Uma bolsa com relógios, correntes de ouro e outros objetos de valor que estavam em posse do suspeito baleado foram apreendidos na ação policial Policiais da Força Tática frustraram um roubo a uma relojoaria, na tarde de quarta–feira (05), em Juína. Um homem de 38 anos foi preso e o comparsa dele no crime morreu após confronto com a equipe da Polícia Militar. Por volta das 16h, os policiais foram informados sobre um roubo na relojoaria, na região central da cidade. De imediato, a Força Tática chegou ao estabelecimento comercial, adentrou na loja e iniciou o processo de verbalização com os dois homens que já tinham rendido funcionários e recolhido pertences pessoais das vítimas e objetos da relojoaria. De acordo com o boletim de ocorrência, durante a verbalização, os policiais ordenaram a um dos suspeitos armados para soltar o revólver e deitar no chão, mas apenas um dos suspeitos acatou a ordem policial e se entregou à PM. Já o segundo suspeito não obedeceu e empreendeu fuga pelos fundos da loja. O suspeito fugiu para outro quintal e na diligência, em um dos cômodos de uma residência, os militares voltaram a ordenar para que o homem se entregasse. No entanto, escondido atrás de uma caixa de bebidas, o homem efetuou disparos com arma de fogo na direção da equipe policial, que reagiu e neutralizou o homem armado. Atingido, o suspeito chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, mas, em seguida foi constatado que ele não apresentava mais sinais vitais. Uma bolsa com relógios, correntes de ouro e outros objetos de valor que estava em posse do suspeito baleado foram apreendidos na ação policial. O outro homem envolvido no roubo, que se entregou para a PM, foi preso por roubo e posse ilegal de arma de fogo e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

