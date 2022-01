Regional 06/01/2022 17:05 G1MT Risco de transbordamento de barragem em MT leva equipe de segurança a dar vazão à água para evitar nível mais crítico Barragem que abastece cidade em MT encheu e risco de transbordamento foi verificado por equipe de segurança. Barragem de Confresa está com nível alto — Foto: Divulgação As chuvas fortes registradas recentemente encheram uma barragem, em Confresa, a 1.160 km de Cuiabá. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) informou que foi realizada uma limpeza do vertedouro - que é a capacidade de escoar a água - , e com isso, aumentou a vazão. O vertedouro tem a função de descarregar toda a água não utilizada para geração. Com isso, houve a redução do nível da barragem para comportar melhor o período das chuvas. A barragem é usada para a captação de água para abastecimento urbano de Confresa. A barragem tinha sido desapropriada de uma fazenda e, atualmente, é administrada pela prefeitura do município. A represa teria atingido o nível máximo, segundo moradores. Contudo, a Sema informou que foram realizadas pela regional da instituição de Confresa e pela equipe de segurança da barragem, além de visitas à represa para verificar as denúncias de risco de rompimento. O Corpo de Bombeiros acompanha a operação. Foi realizada uma vistoria e avaliada a barragem e mapeamento das estradas e comunidades que podem ser afetadas. A comunidade que está no local avalia que, possivelmente, devem ser abertas as comportas, o que também é uma operação de risco, porque aumenta a vazão de água. "Após a verificação, na tarde de ontem e na manhã de hoje (6), a conclusão é de que não há risco iminente de rompimento, ou de transbordamento da represa", diz a Sema, em trecho da nota. Situação de emergência No dia 27 de dezembro, a Prefeitura de Confresa decretou situação de emergência em inúmeras áreas da zona rural do município devido aos desastres causados por tempestades registradas nas últimas semanas. De acordo com a prefeitura, o decreto possibilita transferências dos recursos da União aos órgãos e entidades do município para execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de recuperações de áreas.

