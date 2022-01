Regional 07/01/2022 07:39 Chuvas alagam cinco bairros e famílias são atingidas em Diamantino (MT) Cerca de 150 milímetros de água foram registrados nessa quarta-feira (5) no município. Famílias foram atingidas pela enchente que atingiu o município de Diamantino, a 209 km de Cuiabá, nessa quarta-feira (5). Ao todo, cinco bairros do município foram atingidos. Medição da prefeitura mostra que choveu 150 milímetros de água. Segundo a prefeitura, quatro famílias precisaram de atendimento da administração local. Uma família que possui um bebê recém-nascido perdeu tudo o que tinham pela enchente e está contando com o amparo da Secretaria de Assistência Social. Começou a chover na madrugada de quarta-feira (5) e as chuvas pararam às 6h, mas retornaram com mais intensidade no meio do dia. O grande volume de água levou os rios Diamantino e Ribeirão do Ouro a transbordarem. A água invadiu os bairros Altos da Serra, Solaris Diamantino, Ponte, Pedregal e Bento Porto. Moradores entraram em contato com o g1 no início da noite desta quinta-feira (6) e informaram que voltou a chover forte na cidade.

