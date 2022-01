Regional 07/01/2022 08:36 SANCIONADA: Lei obriga condomínios a comunicarem casos de violência doméstica Está em vigor em Mato Grosso, desde o dia 14 dezembro, a lei 1.624/2021, que determina a comunicação de casos de violência doméstica contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos cometidos em condomínios residenciais e conjuntos habitacionais. Síndicos ou administradores destes conglomerados habitacionais deverão comunicar os casos, de imediato, à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher ou ao competente órgão de segurança pública. "Aquele que presenciar os casos de agressões notificará de imediato ao síndico ou a administradora de condomínios. [...] Após conhecimento do fato, o síndico ou a administradora de condomínios, deverá comunicar o fato", diz a lei de autoria do deputado Wilson Santos (PSDB). As denúncias deverão conter as seguintes informações: qualificação dos moradores do respectivo imóvel; endereço e, se houver, telefone de contato da vítima. De acordo com a lei, sancionada pelo governador Mauro Mendes, seu descumprimento sujeitará os condomínios residenciais, conjuntos habitacionais e congêneres, a advertência e multa entre 200 e 2 mil Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso - UPF/MT. Ou seja, R$ 41.886, ja que cada unidade custa R$ 209,43. "Em caso de reincidência será duplicado o valor da multa aplicado neste artigo". Violência em 2020

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em 2020 foram registrados 62 feminicídios em Mato Grosso, 59% a mais que no ano anterior. No total, foram registrados 104 homicídios de mulheres em 2020 (62 feminicídios e 42 sem essa qualificação). O número corresponde um crescimento de 19% em relação a 2019, quando foram regitrados 87 homicídios (39 feminicídios e 48 não qualificados dessa forma). A polícia ainda registrou 18.076 ameaças, 10.334 casos de lesão corporal e 5.161 ocorrências de injúria. Os dados são da Superintendência do Observatório de Segurança da Sespe-MT.

