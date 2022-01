Regional 07/01/2022 17:05 Reporter MT Nuvem de gafanhotos chega a MT, devasta pomar e avança para lavoura de milho A equipe técnica já acionou outros órgãos estaduais, como Sema e Indea, e está empenhada em controlar a praga que também ameaça propriedades vizinhas Uma infestação de gafanhotos vem causando transtornos e prejuízos aos produtores de Poxoréu (251 de km Cuiabá). A nuvem de insetos já devastou o pomar da propriedade do agricultor Almiro Franco, 83 anos, e avançava para o milharal da vizinhança. Devido à dificuldades para conter a devastação causadas pelos insetos, técnicos da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) foram à região. O técnico da Empaer, Fernando Thiago explica que foram recomendadas para o produtor duas opções: o controle químico ou os inseticidas biológicos. “Uma aplicação aérea com controle químico afetaria as áreas vizinhas por estarem próximas das casas do distrito. Tem ainda a opção do uso do jato dirigido com bombas motorizadas atingindo a parte mais baixa e que diminui a incidência com a aplicação dos inseticidas biológicos à base de beauveria bassiana e metarhizium anisopliae. Nesse caso, o processo é mais lento por ser biológico e não atingir os insetos mais desenvolvidos”. Segundo Fernando, a equipe está empenhada em ajudar o produtor na melhor maneira para controlar a praga. “Já percebemos que os insetos estão seguindo para as propriedades vizinhas e a incidência será maior assim que perceberem o fim da vegetação e buscando mais alimento”. O secretário de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente, José Nilton Pereira dos Santos, disse que é a primeira vez que a cidade registrou uma infestação de gafanhotos. “Logo que recebemos a informação, fomos à propriedade e confirmamos o ocorrido. Já entramos em contato também com uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea) para auxiliar em orientações. Percebemos que a nuvem segue para as propriedades vizinhas do senhor Almiro”.

O produtor Almiro Franco conta que ficou desesperado e sem saber o que fazer. “Eles já comeram toda folhagem das mangueiras, goiabeiras e dos cajueiros. É desolador ver 15 anos de trabalho e dedicação desaparecer em horas. Agora começaram na lavoura do milho. Aqui, é a primeira vez que isso acontece”.

