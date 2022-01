Regional 08/01/2022 06:11 MT: Polícia Civil tem 45 novos delegados em formação técnica na Academia Foto: Divulgação Mais nove delegados de polícia tomaram posse na manhã de ontem sexta-feira (07.01) na Polícia Civil e nos próximos meses reforçarão os trabalhos nas delegacias em prol da segurança pública, no interior de Mato Grosso. A cerimônia foi realizada no auditório da Diretoria Geral da Polícia Civil, em Cuiabá. Os novos servidores, nomeados conforme a publicação no Diário Oficial de 17 de dezembro de 2021, foram recepcionados pelos gestores da instituição. Os novos profissionais se juntarão aos 36 delegados que já estão no curso de formação técnica na Academia da Polícia Civil e irão, a partir do início de março, atuar em unidades policiais ddo interior do estado. Durante o evento, o delegado-geral adjunto, Gianmarco Paccola Capoani, representando o delegado-geral Mário Dermeval, parabenizou os novos colegas de trabalho pelo esforço e disciplina, que os tornam integrantes da Polícia Civil de Mato Grosso, que é um estado magnífico, acolhedor e que vem se desenvolvendo a cada ano.Em 2017, quando foi realizado o concurso público, quase 14 mil candidatos participaram do certame, e os profissionais seguiram firmes na trajetória exaustiva para chegar ao almejado cargo de autoridade policial. Gianmarco Paccola falou sobre o designo de Deus, bem como destacou a instituição que vem sendo lapidada ao longo dos anos, e hoje é apontada como uma das melhores Polícias Civil do país, tanto em tecnologia com na história escrita. Conforme o diretor, o cargo de delegado de polícia tem o peso da responsabilidade, e ainda salientou a importância que os novos profissionais saibam exercer esse sacerdócio, com sabedoria e consciência de que a missão é a arte de liderar com pessoas, fazer gestão em unidades policiais, intense relacionar bem com outras instituições, coordenar investigações e elucidar ilícitos penais, além de bem atender o cidadão e acolher vítimas.Para ele, essa nomeação é resultado de muito trabalho em conseguir ampliar o quadro de servidores, somado ao apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública em pleitear essa necessidade de incremento junto ao Governo do Estado, sendo possível depois de reuniões pautada em critérios técnicos. “Desejo que todos trabalhem buscando o coletivo, com liderança bem aplicada e missão de comandar equipes, pois nesse caminho, certamente terão bons resultados. Sejam muito bem-vindos à Polícia Civil, ao Estado de MT, e com a proteção divina de Deus construam uma excelente jornada, e daqui uns bons anos possam olhar no retrovisor da história que escreveram e se orgulharem dela”, finalizou Gianmarco Paccola. Vindo da cidade de Natal (RN), o potiguar Higo Rafael Ferreira de Oliveira falou da alegria em ser empossado como delegado de polícia. “Minha expectativa é trabalhar sempre forte e com inteligência, transformando a delegacia na porta de entrada da Justiça, tratando bem a população e levando o melhor da Polícia Civil para a população do interior de Mato Grosso”, disse ele. Participaram da solenidade, o superintendente de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Diogo Santana Souza, o presidente da Associação Matogrossense dos Delegados de Polícia, José Lindomar Costa, diretores e representantes das diretorias da Polícia Civil, Rodrigo Bastos da Silva, Rodrigo Azem, Ana Paula de Faria Campos, Eduardo Botelho, Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, Carlos Francisco de Moraes, entre outros convidados.

