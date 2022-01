Regional 08/01/2022 06:19 Reporter MT MT - Bandidos colocam fogo em viatura da PM em frente de delegacia O bando foi capturado na manhã desta sexta-feira (07), em Alto da Boa Vista. Foto: Divulgação Uma viatura da Polícia Militar foi incendiada, na noite de quinta-feira (06), em frente da Delegacia de Polícia Civil no Centro de Alto da Boa Vista (1.059 km de Cuiabá). Horas após o crime, quatro acusados foram presos. De acordo com o boletim de ocorrência, câmeras de segurança registraram o ataque, no entanto, as imagens não foram divulgadas. O veículo estava estacionado na porta da unidade policial quando os criminosos chegaram com galões com gasolina e atearam fogo. A viatura ficou totalmente destruída. Por volta das 10h desta sexta-feira (07), a PM conseguiu capturar os quatro suspeitos do crime, sendo dois de 20 anos, um de 46 anos, e um adolescente de 17. Todos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil. Consta ainda no documento que áudios foram recebidos pelos policiais onde um homem, ainda não identificado, incitou atos de violência contra os policiais militares, ao dizer que "teriam que ter colocado fogo neles". O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.

