Regional 08/01/2022 11:25 Arão Leite/J. Cidade RONDAS PERIGOSAS: Bandidos disparam contra a PM e viatura capota em Nova Canaã Por pouco não termina em tragédia uma diligência da Polícia Militar na cidade de Nova Canaã do Norte essa semana. Uma viatura ficou praticamente destruída depois de capotar com uma equipe policial que fazia o acompanhamento de suspeitos na região conhecida como 12.

Segundo informações, tudo aconteceu na terça-feira. Mas a confirmação oficial foi na quinta através do comando da PM na cidade de Colider, major Bem-Hur ao relatar que os militares viram uma moto parada com elementos numa rua escura, foram fazer a abordagem e na ocasião acabaram sendo recebidos a tiros.

Há uma informação extraoficial de que havia também um carro de apoio aos elementos, mas os militares não conseguiram identificar, pois a viatura acabou capotando durante a ação de perseguição. Não se descarta que os elementos fossem bandidos planejando ação criminosa como assalto na região. Até o momento não se tem maiores informações sobre os suspeitos.

