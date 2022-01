O sorteio da Quina, das Loterias da Caixa Econômica Federal, realizado nesta sexta-feira (7) teve dois mato-grossenses premiados, um de Sorriso, com prêmio de R$ 5.641,68, e um bolão de Várzea Grande, com prêmio de R$ 11.283,36. No sorteio da Mega-Sena, realizado na quarta-feira (5), 27 apostas de mato-grossenses receberam prêmios entre R$ 1.354,80 e R$ 4.064,40.

Na Quina os números sorteados foram 04-07-16-43-79. Não houve aposta com cinco acertos. A aposta feita na Lotérica Sorte Certa, em Várzea Grande, foi um bolão com oito cotas, teve quatro acertos e receberá prêmio de R$ 11.283,36. A de Sorriso foi uma aposta simples feita na Sorriso Empreendimentos Imobiliários, e receberá o prêmio de R$ 5.641,68.



Na quarta-feira (5) houve sorteio da Mega-Sena e os números sorteados foram 09-41-42-46-47-54. Ninguém teve seis acertos. Os mato-grossenses premiados tiveram cinco acertos. As apostas foram feitas nos municípios de Barra do Garças, Confresa, Cuiabá, Jaciara, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Peixoto de Azevedo, Primavera do Leste, Rondonópolis, Santa Cruz do Xingu, São José do Povo, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tapurah e Várzea Grande. Com exceção de um apostador de Cuiabá, que receberá R$ 4.064,40, todas as outras apostas foram premiadas com o valor de R$ 1.354,80.