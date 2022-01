Regional 08/01/2022 16:57 jknoticias Avião agrícola cai em fazenda e piloto morre no nortão Um piloto morreu na tarde deste sábado (08/01) após o avião agrícola que ele pilotava cair em uma fazenda no Distrito de Piratininga em Nova Ubiratã. segundo as informações o piloto que mora em Sorriso e foi identificado com a inicial S, abasteceu o avião, decolou e desapareceu do radar. Foi então que os funcionários da fazenda foram a procura e já encontraram o piloto fora do avião, sem vida e o avião danificado por causa do impacto com as árvores. A polícia e a Politec foram acionados.

