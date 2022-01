Regional 08/01/2022 16:59 Visao noticias Jovem é executado a tiros em Sinop Dois bandidos invadiram uma residência na Rua das Colombinas, no Parque das Araras e executaram um rapaz foi identificado como Alisson Antônio Alves Polesello de 28 anos. O homicídio ocorreu na manhã deste sábado (08). Segundo informações, os assassinos teriam chegado em uma motocicleta Honda Falcon, prata, invadido a casa e disparados contra a vítima.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu informações que os atiradores fugiram com arma suspotamente uma pistola em punho. O jovem foi encontrado morto dentro do quarto. Os bombeiros foram acionados e quando chegaram a vítima estava em óbito. De acordo com o sargento Edivan, um dos disparos acertou a cabeça. "Tinha muito sangue e a principio podemos identificar apenas um disparo, mas pode ter mais", concluiu o sargento.

Peritos criminais foram acionados para analisar o local, já a Polícia Civil deve começar as investigações para esclarecer o motivo e a autoria.

Os peritos analisaram o local e encontraram quatro projetos de pistola calibre 9mm. Em análise ao corpo encontraram perfurações no tórax, braços e cabeça.

