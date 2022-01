Regional 09/01/2022 07:10 Gazeta Digital ALEGOU DEFESA: Mulher é presa após matar homem com 8 pauladas em casa Foto: Reprodução Mulher de 44 anos foi presa no início da tarde deste sábado (8) após confessar que matou um homem com 8 pauladas em sua casa. O caso foi registrado na cidade de Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá). Informações da Polícia Militar dão conta que os agentes foram acionados para atenderem uma ocorrência em um supermercado às 12h deste sábado. No local, a mulher narrou os fatos. À polícia, a suspeita contou que estava em casa, no bairro Cavalhada, na sexta-feira (7), quando o suspeito chegou em seu portão com uma foice. Conhecido da mulher, o homem então recebeu autorização para entrar e banhar na residência. Contudo, após o banho, os dois começaram a brigar. Neste momento, a mulher então pegou um cabo de enxada e desferiu 8 golpes na cabeça da vítima. Em sua defesa, a suspeita alegou que bateu com o pedaço de madeira para se proteger das agressões. Diante dos fatos, a polícia foi ao local indicado pela mulher e lá encontrou o corpo do homem, que estava no início do processo de decomposição. Dessa forma, agentes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionados. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde é realizado o exame de necropsia, que visa identificar as circunstâncias em torno da morte. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil da cidade.

