Regional 09/01/2022 10:15 Nortão Online Suspeito de matar ex mulher grávida e atear fogo é assassinado em Nova Canaã Foto: Reprodução Na última quinta-feira à noite, foi encontrado morto na comunidade Triângulo, próximo do assentamento Veraneio, em Nova Canaã, Orlando Martins de Souza, conhecido como Tiquinho. Ele era suspeito de ter assassinado sua ex-mulher na cidade de Cláudia, com requintes de crueldade. Ela estava grávida de seis meses. Além de matar, ele ainda jogou álcool no corpo dela e ateou fogo. O homem possuía também várias passagens policiais em Colíder. Estava foragido. De acordo com as informações apuradas pelo Nortão Online, ele levou pelo menos 8 tiros de pistola, que acertaram em várias partes do corpo. A Polícia Civil está investigando mas nenhum suspeito do crime foi identificado.

